İstanbul'da yağmurla birlikte trafik yüzde 85'e ulaştı - Haberler

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İstanbul'da yağmurla birlikte trafik yüzde 85'e ulaştı

İhlas Haber Ajansı - Abdul Samet Kaya - Yerel
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- İstanbul'da yağmurla birlikte trafik yüzde 85'e ulaştı İstanbul'da beklenen yağış etkili olmaya başladı.

- İstanbul'da yağmurla birlikte trafik yüzde 85'e ulaştı

İSTANBUL - İstanbul'da beklenen yağış etkili olmaya başladı. Kadıköy D-100 karayolu üzerinde uzun araç kuyrukları oluştu. Yoğunluk yüzde 85 olarak ölçümlendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yağış uyarısı sonrası saat 16.00 sıralarında İstanbul'da yağmur ve şiddetli rüzgar etkili olmaya başladı. İlerleyen saatlerde etkisini arttırması beklenen yağışlarla birlikte D-100 karayolu üzerinde uzun araç kuyrukları oluştu. İş çıkışı araçlarıyla yola çıkan sürücülerin oluşturduğu yoğunluk sonrası Kadıköy D-100 karayolu üzerinde trafik yer yer durma noktasına geldi. Yoğunluk saat 18.00 itibariyle yüzde 85 olarak ölçümlendi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / Abdul Samet Kaya - Yerel

Genel, Yerel, Güncel, Haberler

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