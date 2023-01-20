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İstanbul'da yağmur trafiği: Yoğunluk yüzde 90'a ulaştı

Yerel Haberler

İstanbul'da yağmur trafiği: Yoğunluk yüzde 90'a ulaştı

İstanbul'da etkili olan yağış ve okulların ara tatile girmesi nedeniyle akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı.

İstanbul'da etkili olan yağış ve okulların ara tatile girmesi nedeniyle akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı. Trafik akışı, bazı yerlerde ise durma noktasına geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlerin ardından yağmur yağışı İstanbul genelinde akşam saatlerinde etkili olmaya başladı. İş çıkış saatinde etkisini arttıran yağış ve okulların ara tatile girmesi trafik akışını da olumsuz etkiledi. İBB verilerine göre trafik yoğunluğu saat 19.00 itibariyle yüzde 90'a ulaştı. Trafik akışı bazı bölgelerde ise durma noktasına geldi. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Yerel Haberler

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