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İstanbul'da Yağmur Sonrası Muhteşem Gökkuşağı Manzarası

İstanbul'da Yağmur Sonrası Muhteşem Gökkuşağı Manzarası
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İstanbul Havalimanı'nın yanında, yağmur sonrası beliren gökkuşağı ve uçuş kontrol kulesi birlikte görüntülendi. Arnavutköy'de vatandaşlar, gökkuşağını cep telefonlarıyla kaydetti.

İstanbul'da yağmur sonrası ortaya çıkan gökkuşağı manzarası mest etti. İstanbul Havalimanı'nın hemen yanında yağış sonrasında beliren gökkuşağı ve uçuş kontrol kulesi bir arada görüntülendi.

İstanbul'da yağışın ardından ortaya çıkan gökkuşağı manzarası adeta mest etti. Arnavutköy'ün bazı mahallelerinde ortaya çıkan gökkuşağını vatandaşlar cep telefonu kameralarıyla görüntüledi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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