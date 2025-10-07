İstanbul'da Yağmur Etkili Olmaya Devam Ediyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısı sonrası İstanbul'da gece saatlerinde başlayan yağmur, sabah saatlerinden itibaren gün boyu devam etmesi bekleniyor. Vatandaşlar, yağmur nedeniyle şemsiyelerini alarak dışarı çıkıyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrası İstanbul genelinde gece saatlerinde başlayan yağmur etkisini sürdürdü. Yağmurun sabah saatlerinden itibaren gün boyu etkisini devam ettirmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrası beklenen yağmur, İstanbul genelinde gece saatlerinde etkili olmaya başladı. Gece boyu aralıklarla yağan yağmurun sabah saatlerinden itibaren ise gün boyu etkili ollması bekleniyor. Yağmur Beyoğlu'ndaki Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nden görüntülendi. Yağış uyarısını duyan ve yağmurun etkili olduğunu gören vatandaşların şemsiye ile evlerinden çıktıkları görüldü. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel