İstanbul'da Yağmur Etkili Olmaya Devam Ediyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrası beklenen yağmur, İstanbul genelinde gece saatlerinde etkili olmaya başladı. Gece boyu aralıklarla yağan yağmurun sabah saatlerinden itibaren ise gün boyu etkili ollması bekleniyor. Yağmur Beyoğlu'ndaki Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nden görüntülendi. Yağış uyarısını duyan ve yağmurun etkili olduğunu gören vatandaşların şemsiye ile evlerinden çıktıkları görüldü. - İSTANBUL