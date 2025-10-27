Haberler

İstanbul'da Yağmur Etkili Olmaya Başladı, Uçuşlar Sürüyor

İstanbul'da Yağmur Etkili Olmaya Başladı, Uçuşlar Sürüyor
Güncelleme:
İstanbul'da beklenen yağmur meteorolojik uyarıların ardından etkili olmaya başladı. İstanbul Havalimanı'nda uçak seferlerinde aksama yaşanmadı ve yolcu trafiği normal seyrinde devam etti.

İstanbul'da beklenen yağmur etkili olmaya başladı. İstanbul Havalimanı'ın da ise, uçak seferlerinde aksama yaşanmazken, yolcu trafiğinde de herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı görüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da yağmur etkili oldu. İstanbul Havalimanı'nda sabah saatlerinden itibaren kapalı bir hava gözlemlenirken saat 16.00'dan itibaren yağış etkili oldu. Uçak seferlerinde aksama meydana gelmezken yolcu trafiğinde de herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı kaydedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
