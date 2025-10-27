İstanbul'da Yağmur Etkili Olmaya Başladı, Uçuşlar Sürüyor

İstanbul'da beklenen yağmur etkili olmaya başladı. İstanbul Havalimanı'ın da ise, uçak seferlerinde aksama yaşanmazken, yolcu trafiğinde de herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı görüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da yağmur etkili oldu. İstanbul Havalimanı'nda sabah saatlerinden itibaren kapalı bir hava gözlemlenirken saat 16.00'dan itibaren yağış etkili oldu. Uçak seferlerinde aksama meydana gelmezken yolcu trafiğinde de herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı kaydedildi. - İSTANBUL