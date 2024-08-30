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İstanbul'da Yağmur Bulutları Havada

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul'un semalarını yağmur bulutları kapladı. Yağmur bulutlarının kent genelini etkisi altına aldığı anlar dron ile havadan görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul'un semalarını yağmur bulutları kapladı. Yağmur bulutlarının kent genelini etkisi altına aldığı anlar dron ile havadan görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü sağanak yağışın etkili olacağı uyarıların ardından İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu. Yağmur öncesinde mega kentin semalarını yağmur bulutlar kapladı. Bulutlarının kent genelini etkisi altına aldığı anlar dron ile havadan görüntülendi. Sağanak yağışın gün içerisinde aralıklarla devam edeceği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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