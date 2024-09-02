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İstanbul'da Uyum Haftası Başladı

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İstanbul'da 2024-2025 eğitim öğretim dönemi çerçevesinde okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için Uyum Haftası başladı. Eyüpsultan'daki Ragıp Kutmangil İlkokulu'nda gerçekleştirilen törenin ardından minikler, dersliklerindeki yerlerini aldı.

İstanbul'da 2024-2025 eğitim öğretim dönemi çerçevesinde okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için Uyum Haftası başladı. Eyüpsultan'daki Ragıp Kutmangil İlkokulu'nda gerçekleştirilen törenin ardından minikler, dersliklerindeki yerlerini aldı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nca 2024- 2025 eğitim öğretim yılına ilişkin belirlenen takvim kapsamında, okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için Uyum Haftası programına başlandı. Program kapsamında öğrencilerin, 2-6 Eylül arasında öğretmen ve arkadaşlarıyla kaynaşması amaçlanıyor. İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde bulunan Ragıp Kutmangil İlkokulu'nda minikler ilk kez ders başı yapmanın heyecanını yaşadı. Öğrencileri heyecanına ilk gün velileri de eşlik etti.

"Bugün çok özel ve anlamlı bir gün"

Programda konuşan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür, "Uzun bir yaz tatilinin ardından İnşallah 9 Eylül Pazartesi günü okulumuz tüm öğrencilerimize açılıyor. Evlatlarımız öğretmenleriyle buluşuyor. Bugün çok özel ve anlamlı bir gün. Ülkemizin insanlığın geleceği sevgili evlatlarımız, yavrularımız eğitim ve öğretim hayatlarının ilk gününe adım atıyorlar. Bu yavrularımız da İnşallah dünya adalet, merhamet, şefkat temelli, bilimsel, teknolojik gelişmelere açık, sadece kendi ülkesini değil tüm insanlığa güzellikler getirecek" dedi.

"Okulda arkadaşlarımla oynayacağım"

Okul açıldığı için heyecanlı olduklarını dile getiren veli Nilüfer Urkan, "Okullar açıldığı için heyecanlıyız. 3 aylık uzun bir tatilin ardından inşallah öğrenciler mutlu bir şekilde okula başlayacaklar" dedi.

Nilüfer Urkan'ın oğlu Ömer Ali Urkan ise, "Okul açıldığı için iyi hissediyorum. Okulda arkadaşlarımla oynayacağım" diye konuştu.

"Çok mutluyum"

1. sınıfa başlayan Yiğit Eymen Torun çok mutlu olduğunu söyleyerek, "Okulun açıldığı için iyiyiz. 1. sınıfa gidiyorum. Çok mutluyum" dedi. Yiğit Eymen'nin babası Arif Torun ise, "Bizler de evlatlarımız gibi iyiyiz. Heyecanlıyız. Onlarla beraber aynı heyecanı paylaşıyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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