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İstanbul'da Ulaşıma Zam Kararı Alındı

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) Ocak Ayı Toplantısı'nda ulaşıma zam kararı çıktı. Buna göre tam elektronik bilet 17.70 TL'ye, öğrenci bileti 8.64 TL'ye yükseldi. Minibüs ücretleri mesafeye göre 15.50 TL ile 20 TL arasında değişecek. Minibüste öğrenci ücreti ise 10 TL'ye yükseldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) Ocak Ayı Toplantısı'nda ulaşıma zam kararı çıktı. Buna göre tam elektronik bilet 17.70 TL'ye, öğrenci bileti 8.64 TL'ye yükseldi. Minibüs ücretleri mesafeye göre 15.50 TL ile 20 TL arasında değişecek. Minibüste öğrenci ücreti ise 10 TL'ye yükseldi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ulaşım İstanbul Belediye Yerel Ekonomi Güncel Haberler

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