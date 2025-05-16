İstanbul'da Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı Sona Erdi

İstanbul'da Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı Sona Erdi
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Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilen barış müzakereleri kapsamında, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın sonlandırılmasına yönelik kritik Türkiye-Rusya-Ukrayna üçlü toplantısı sona erdi. Toplantı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan başkanlığında gerçekleşti.

İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen barış müzakereleri kapsamında gerçekleştirilen Türkiye-Rusya-Ukrayna üçlü toplantısı sona erdi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın bitmesine yönelik İstanbul'da barış masası kuruldu. Görüşmelerin ilk etabı Türkiye-ABD-Ukrayna heyetleri arasında gerçekleşmişti. Yaklaşık 1 saat süren görüşmenin bitmesinin ardından Türkiye-Rusya-Ukrayna üçlü toplantısı Dışişleri Bakanı Hakan Fidan başkanlığında başlamıştı. Yaklaşık 3 yıl aradan sonra Rusya ve Ukrayna'nın aynı masada buluştuğu görüşme sona erdi. Kritik görüşmenin yaklaşık 1 saat sürdüğü öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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