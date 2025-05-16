İstanbul'da Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Barış Toplantısı Başladı

İstanbul'da Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Barış Toplantısı Başladı
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Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen barış müzakereleri kapsamında Türkiye-Rusya-Ukrayna üçlü toplantısı başladı. Rusya ve Ukrayna, yaklaşık 3 aradan sonra aynı masada buluştu.

İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen barış müzakereleri kapsamında Türkiye-Rusya- Ukrayna üçlü toplantısı başladı.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın bitmesine yönelik İstanbul'da barış masası kuruldu. Görüşmelerin ilk etabı Türkiye-ABD-Ukrayna heyetleri arasında gerçekleşmişti. Yaklaşık 1 saat süren görüşmenin sona ermesinin ardından Türkiye-Rusya-Ukrayna üçlü toplantısına geçildi. Yaklaşık 3 aradan sonra Rusya ve Ukrayna'nın aynı masada buluştuğu görüşmenin başladığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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