İstanbul'da Türkiye'nin Ev Sahipliğinde Barış Masası Kuruldu

İstanbul'da Türkiye'nin Ev Sahipliğinde Barış Masası Kuruldu
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Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşa çözüm bulmak amacıyla İstanbul'da Türkiye'nin ev sahipliğinde bir barış masası kuruldu. Görüşmelerin ilk etabı Türkiye, ABD ve Ukrayna heyetleri arasında gerçekleşti, ardından Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı yapılacak.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın bitmesine yönelik Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da kurulacak barış masası için Rus heyeti, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde giriş yaptı.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın bitmesine yönelik İstanbul'da barış masası kuruldu. Görüşmelerin ilk etabı Türkiye-ABD-Ukrayna heyetleri arasında gerçekleşti. Yaklaşık 1 saat süren görüşme sona ererken, ardından Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı yapılacak. Görüşmeye katılacak Rus heyeti Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde giriş yaptı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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