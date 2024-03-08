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İstanbul'da Trafik Yoğunluğu Yüzde 83'e Ulaştı

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İstanbul'da akşam saatlerinde yağışın da etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 83'e ulaştı. Durma noktasına gelen trafikte vatandaşlar, iş ve okul dönüşü evlerine gitmekte zorlandı.

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 83'e ulaştı. Akşam saatlerinde yağışın da etkisiyle durma noktasına gelen trafikte vatandaşlar evlerine gitmekte zorlandı.

İstanbul'da akşam saatlerinde yağışın da etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 83'e ulaştı. Durma noktasına gelen trafikte vatandaşlar, iş ve okul dönüşü evlerine gitmekte zorlandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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