Pençe-Kilit Harekatında şehit olan askerler için İstanbul'da anma yazıları

Pençe-Kilit Harekatında devam eden sınır ötesi operasyonlarda şehit olan 9 asker için İstanbul'daki toplu taşıma araçlarının güzergah tabelalarına "Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez" yazısı yazıldı.

Dün Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı Bölgesinde bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 9 asker şehit olmuştu. Şehitler sabah saatlerinde Şırnak'ta düzenlenen askeri töreninin ardından defnedilmek üzere memleketlerine gönderildi. - İSTANBUL