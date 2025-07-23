İstanbul'da Termometreler 42 Dereceyi Gördü

İstanbul'da Termometreler 42 Dereceyi Gördü
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İstanbul'daki aşırı sıcak hava dalgası turistleri etkilerken, bazıları serinlemek için vantilatörler kullandı.

İstanbul'da termometreler 42 dereceyi gördü. Kavurucu sıcaklarda turistler çareyi 'el vantilatörleriyle' gezmekte buldu.

İstanbul'da son günlerde etkili olan aşırı sıcak hava dalgası, kentte yaşamı zorlaştırdı. Termometreler 42 dereceye yaklaşırken, artan nem oranı da eklenince özellikle turistler için açık havada gezmek neredeyse dayanılmaz hale geldi.

Sultanahmet Meydanı'nda bazı turistler, çareyi taşınabilir vantilatörlerle serinlemekte buldu. El tipi ya da boyun vantilatörleri ile gezen turistler, ilginç görüntüler oluşturdu. Sıcaktan bunalan bazı turistler şemsiye ile gezerken bazılarının ise yelpazeler ile serinlemeye çalıştığı görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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