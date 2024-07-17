İstanbul'da termometreler 41 dereceyi gösterdi. Vatandaşlar bunaltıcı sıcaklardan korunmak için gölgelik alanları tercih etti.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği İstanbul'da, termometreler 41 dereceyi gösterdi. Dışarıda olan bazı vatandaşlar park ve gölgelik alanları tercih ederken, bazı vatandaşlar ise denize atlayarak serinledi. AKOM'dan yapılan açıklamada; İstanbul'da hava sıcaklığının 28 Temmuz'a kadar mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde seyredeceği bildirildi.

Sarayburnu'na denize serinlemek için geldiğini söyleyen Erol Güneş, "İçerisi çok sıcak, o yüzden bizde serinlemek için geldik. Gerçekten çok sıcak, sokakta yürürken bile yandığınızı hissediyorsunuz. Burası bizi kurtarıyor. Gelip denize giriyoruz. Arkadaşlarla sohbet ediyoruz. Güneşleniyoruz. Daha önce Kilyos'a gidiyordum, masraflardan dolayı artık buraya geliyorum. Manzara çok güzel, bir tarafta Asya, bir tarafta Avrupa" dedi. - İSTANBUL