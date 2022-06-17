İstanbul'da Tepebaşı Rüzgarı

Tepebaşı Belediyesi, Eskişehir Dernekler Federasyonu tarafından İstanbul'da düzenlenen Eskişehir Tanıtım Günleri etkinliğine katıldı. Etkinliğin açılış töreninde konuşan Başkan Ahmet Ataç, "Mustafa Kemal'in hayalindeki şehir, zannediyorum Eskişehir'dir. Bugün, burada kentimizin tanıtılmasını çok önemli buluyorum" dedi.

Eskişehir Dernekler Federasyonu tarafından düzenlenen Eskişehir Tanıtım Günleri kapsamında "Eskişehirliler Buluşuyor" etkinliği, İstanbul Yenikapı'da düzenlendi.

Tepebaşı Belediyesi de bu yıl ilk kez düzenlenen etkinliğe katılarak, kentte hayata geçirdiği proje ve çalışmaları İstanbullulara tanıttı.

Etkinliğin açılış törenine, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın yanı sıra BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Eskişehir Vali Yardımcısı Akın Ağca, İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu, AKP Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, ETO Başkanı Metin Güler, DSP Genel Başkan Yardımcısı Dilara Tambova, İstanbul Büyükşehir Belediyesi STK'lardan Sorumlu Başkan Danışmanı Hasan Akkuş, İstanbul Eskişehirliler Derneği Başkanı Orhan Aktepe, Eskişehir ilçe belediye başkanları ve çok sayıda STK temsilcisi ile vatandaşlar katıldı.

Açılış töreninde konuşan Başkan Ataç, "Bu ilk kez yapılan bir etkinlik ve memnuniyet verici. İstanbul'da yıllardır yaşayan çok sayıda hemşehrilerimiz var. Eskişehir'in bugünkü konumu ise adeta parlayan bir yıldız gibi. Buraya da Eskişehirli hemşehrilerimizin de yoğun bir ziyareti var ve kentimizin tanıtımı adına önemli bir girişim. Eskişehir, bir cumhuriyet kentidir. Mustafa Kemal Atatürk de Eskişehir'i tam 26 kez ziyaret etmiştir ve Eskişehirlilere büyük önem vermiştir. Mustafa Kemal'in hayalindeki şehir, zannediyorum Eskişehir'dir. Bugün, burada kentimizin tanıtılmasını çok önemli buluyorum. Biz de Tepebaşı Belediyemizin dünyaya örnek olan projelerini tanıtacağız. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

İstanbul Eskişehirli İş Adamları Derneği Başkanı Orhan Barda, Başkan Ataç'a teşekkür plaketi takdim etti.

EKO ŞOV BEĞENİ TOPLADI

Tepebaşı Belediyesi temizlik emekçilerinden kurulu Eko Şov Ritim Grubu da etkinlikte bir mini konser verdi.

Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyan ve kurulduğu günden bugüne verdiği konserler ile adından sıkça söz ettiren Eko Şov, konserde çöp kovaları, çöp kutuları ve temizlik kürekleri gibi günlük temizlik çalışmaları sırasında kullanılan araç ve gereçlerden oluşan enstrümanlarıyla müzik yaptı.

Eskişehir Tanıtım Günleri etkinliği, İstanbul Yenikapı'da 19 Haziran 2022 tarihine kadar devam edecek.

ANKA / Yerel