İstanbul'da tatilciler bayrama bir gün kala yola çıktı, trafik durma noktasına geldi - Haberler

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İstanbul'da tatilciler bayrama bir gün kala yola çıktı, trafik durma noktasına geldi

İhlas Haber Ajansı - Emre Sertdemir - Yerel
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İstanbul'da tatilciler bayrama bir gün kala yola çıktı, trafik durma noktasına geldi İstanbul'da, 9 günlük bayram tatiline bir gün kala yola çıkan vatandaşlar yoğun trafik oluşturdu.

İstanbul'da tatilciler bayrama bir gün kala yola çıktı, trafik durma noktasına geldi

İSTANBUL - İstanbul'da, 9 günlük bayram tatiline bir gün kala yola çıkan vatandaşlar yoğun trafik oluşturdu. Sabahın erken saatlerinde Tem Otoyolu'nda trafik durma noktasına geldi.

İstanbul'da 9 günlük bayram tatili öncesi trafikte yaşanan yoğunluk, bugün sabah saatlerinde de devam etti. Bayram tatilini şehir dışında geçirmek isteyen İstanbullular sabahın erken saatlerinde yola çıktı. Bayrama bir gün kala yola çıkan vatandaşlar nedeniyle TEM Otoyolu Sultanbeyli mevkii Ankara istikametinde zaman zaman trafik yoğunluğu oluştu. Trafik yer yer durma noktasına geldi.

İhlas Haber Ajansı / Emre Sertdemir - Yerel

TEM Otoyolu İstanbul Genel Yerel Haberler

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