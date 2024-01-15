İstanbul'da Sürdürülebilir Fırsatlar Zirvesi düzenlenecek

26 Şubat tarihinde İstanbul Fişekhane'de ilk defa gerçekleşecek olan Sustainable Opportunities Summit (Sürdürülebilir Fırsatlar Zirvesi) standart söylemlerin dışında ezber bozmayı hedefliyor.

Sustainable Opportunities Summit (S.O.S), hükümet, kamu dairesi, özel sektör, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve bireyleri bir araya gelerek, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nın (SKA) aslında hayatın bir parçası olarak ele alınması konusundaki kararlığını 'Güçlü Birey, Güçlü Aile, Güçlü Toplum' ana fikrinden yola çıkarak bu sene 'Sürdürülebilir Nesiller' mottosu ile ortaya koymaya hazırlanıyor. 26 Şubat tarihinde İstanbul Fişekhane'de ilk defa gerçekleştirilecek olan Sustainable Opportunities Summit'in bu yıl içinde düzenlenecek ikinci etabı kardeş ülke Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yapılması planlanıyor.

Konuya hakkından değerlendirmede bulunan Uluslararası Sanayi ve İş Kadınları Derneği (USİKAD) Başkanı Müge Öz, "Eylül 2015 tarihinde gerçekleşen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 70'inci Oturumu'nda devlet başkanları, dünya liderleri, üst düzey BM temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları bir araya gelmiş ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini kabul etmişlerdir. Söz konusu hedeflerin amacı evrensel, iddialı, sürdürülebilir kalkınma gündemini inşa ederek "İnsanlar tarafında insanlar için" bir gündem oluşturmak. Bu hedefler doğrultusunda BM çatısı altında 17 madde de uzlaşı sağlandı. Birbiri ile bağlantılı bu 17 iddialı amaç Türkiye dahil tüm dünyada insanların karşı karşıya kaldığı ana sorunların çözümünü hedefliyor. Aşırı yoksulluğu sona erdirmek; eşitsizlik ve adaletsizlik ile mücadele; iklim değişikliğini düzeltme ve gezegenimizi korumak gibi ana hedefler belirlendi. 2030 yılına kadar tamamlanması hedeflenen Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nı ele alan projemiz "S.O.S" 46 Creative'in fikirleriyle ve üyemiz Ayvera Danışmanlığın rehberliğinde uzun soluklu bir yolculuğa başladı. Bizde yeni kurulan bir dernek olarak, hatta özellikle altını çizmek istiyorum; 'İş Kadınları Derneği olarak birlikte hareket etmenin toplumsal farkındalığa katkı sağlayacağı düşüncesiyle bu yolculuğa çıktık. Fişekhane'de yapacağımız zirvemizde hedefimiz Sürdürülebilirlik konusunun iş dünyasında ki kadınlarımızın bakış açısıyla daha kapsamlı ve detaylı incelenebileceğini göstermek olacaktır" dedi. - İSTANBUL