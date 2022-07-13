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İstanbul'da Süper Ay görsel şölen oluşturdu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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İstanbul'da Süper Ay görsel şölen oluşturdu

Ay'ın Dünya'ya en yakın konuma gelmesiyle ortaya çıkan Süper Ay, İstanbul'da kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Ay'ın Dünya'ya en yakın konuma gelmesiyle ortaya çıkan Süper Ay, İstanbul'da kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Ay'ın Dünya'ya en yakın konuma gelmesiyle ortaya çıkan Süper Ay, İstanbul'da kartpostallık görüntüler oluştururken görenleri kendine hayran bıraktı. O anlar ise kameraların objektiflerine yansıdı. Vatandaşlar ise hatıra fotoğrafı çektirerek manzaranın keyfini çıkardı. 13 Temmuz Çarşamba akşamı Türkiye saati ile 21.38'de gözükmeye başlayan Süper Ay'ın 14 Temmuz gecesinden 15 Temmuz akşamına kadar görünür olacağı belirtildi.

SÜPER AY NEDİR?

Ay'ın normalde olduğundan çok daha büyük ve parlak görülmesi olayı "Süper Ay" olarak adlandırılıyor. Ay'ın Dünya etrafındaki yörüngesi elips şeklinde olduğu için yerküreye mesafesi yıl içinde değişiyor. Dünya'ya en yakın olduğu zaman Ay dolunay haline yakınsa Süper Ay meydana gelir.

(Onur Hamzaoğlu/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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