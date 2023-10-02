- İstanbul'da skandal görüntü: Küçük çocuğa alkol içirip video çektiler İstanbul'da bir grup, sokakta bulunan küçük çocuğa alkol içirip o anları cep telefonu kamerası ile görüntüledi.

- İstanbul'da skandal görüntü: Küçük çocuğa alkol içirip video çektiler

İSTANBUL - İstanbul'da bir grup, sokakta bulunan küçük çocuğa alkol içirip o anları cep telefonu kamerası ile görüntüledi.

İstanbul Başakşehir'de geçtiğimiz gün akşam saatlerinde çekilen görüntülerde bir grup gencin sokaktaki çocuğa alkol içirdiği görüldü. Sokakta alkol içilmesinin yasak olmasına rağmen sokak ortasında alkol alan şahıslar daha sonra yaşı küçük bir çocuğa alkol içirdi. Şahıslar, o anları cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydetti. Görüntülerde, çocuğun alkolü içtikten hemen sonra geri tükürdüğü görüldü.

(BT -ZB-ÖK-Y)