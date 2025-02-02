Muğla açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem

Muğla açıklarında korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi
İlker Gönen bileklerini kestikten sonra pişman olup acil durum butonuna basmış

Cezaevinde intihar eden İlker Gönen ile ilgili çarpıcı detay
Pınar Gültekin davasında Yargıtay 'canavarca değil' dedi, müebbet kararını bozdu

Yargıtay "canavarca değil" dedi, müebbet kararını bozdu
TSK'dan ihraç edilen 5 teğmenle ilgili asılsız provokasyon

TSK'dan ihraç edilen 5 teğmenle ilgili asılsız provokasyon

İstanbul'da Sisle Kızıl Gün Batımı Görüntüleri

İstanbul'da Sisle Kızıl Gün Batımı Görüntüleri
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Büyükçekmece'de etkili olan sis, gün batımında kartpostallık manzaralar oluşturdu. Sis nedeniyle Boğaz'da gemi trafiği kapatılırken, ilçenin üzerinde kızıla bürünen bulutlar havadan görüntülendi.

İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle Büyükçekmece'de gün batımı kartpostallık manzara oluşturdu. İlçenin büyük bir kısmını kaplayan kızıla bürünen bulutlar havadan görüntülendi.

Şehrin tüm bölgelerinde etkisini gösteren sis, sabah saatlerinde görüş mesafesini düşürerek sürücülerin zor anlar yaşamasında neden oldu. Boğaz, görüş mesafesinin düşmesi ile çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı. Öğleden sonra dağılan sis gün batımında Büyükçekmece'de havadan görüntülendi. Çekilen görüntülerde kızıla bürünen bulutlar ilçenin büyük bir kısmını kapladı. Büyükçekmece Endem TV kulesi ise arkasındaki sis manzarası ile kartpostallık kareler oluşturdu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Engelli oğullarını vicdansızca darbettiler
img

Icardi İstanbul'a döndü, herkes yanındaki güzele baktı
img

Uzak Şehir dizisine yeni karakter geliyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
260 saat idrarını içerek enkaz altında yaşama tutunan depremzede dehşet anlarını anlattı

İdrarını içerek yaşama tutunan depremzede dehşet anlarını anlattı
Shiitake mantarını eken yaşadı! Tanesi 17 bin liradan satılıyor

Eken zengin oluyor! Tanesi tam 17 bin liradan satılıyor
Benzine yüzde 70 daha ucuz rakip çıktı

Yüzde 70 daha ucuza yakıt
Bitcoin yorumcusundan milyonluk vurgun

Ünlü yorumcu canlı yayın açarak milyonluk vurgun yaptı
TAG Otoyolu'nda korkunç kaza! Araçlar alev topuna döndü, ölü ve yaralılar var

Otoyolu cehenneme çeviren kaza! Araçlar kül oldu
Doktor İlker Gönen'in cezaevinde intihar etmesi akıllara bir ismi getirdi

İlker Gönen'in cezaevindeki intiharı akıllara tek bir ismi getirdi

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.