İstanbul'da kartpostallık sis manzarası böyle görüntülendi İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan sis dron ile görüntülendi.

İstanbul'da kartpostallık sis manzarası böyle görüntülendi

İSTANBUL - İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan sis dron ile görüntülendi. İstanbul'un simge yapılarının sis arasında kaybolduğu görülürken, havadan çekilen görüntüler kartpostallık manzara oluşturdu.

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren sis etkili oldu. İstanbul genelinde hakim olan yoğun sis havadan görüntülendi. Görüntülerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Çamlıca Kulesi gibi İstanbul'un simge yapıların yanı sıra gökdelenler de sis bulutları arasında kayboldu. Sis nedeniyle ortaya çıkan kartpostallık manzara dron kamerasına yansıdı.