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İstanbul'da sis bulutlarının içinden çıkan uçaklar, havadan görüntülendi

Yerel Haberler

İstanbul'da sis bulutlarının içinden çıkan uçaklar, havadan görüntülendi

İstanbul'da sis bulutlarının içinden çıkan uçaklar, dron ile görüntülendi.

İstanbul'da sis bulutlarının içinden çıkan uçaklar, dron ile görüntülendi. Ortaya çıkan manzara, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

İstanbul'da dün etkili olan sis bu sabah da sürdü. İstanbul Havaalanı'ndan da görüntülenen sis, renkli görüntülere sahne oldu. Sis bulutlarının arasından çıkan uçaklar, dron ile görüntülenirken ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. Görüntülerde, Hava Trafik Kontrol Kulesi'nin de sis bulutlarının arasında kaldığı görüldü. Sis bulutların arasında seyreden uçaklarsa görenleri hayrete düşürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

İstanbul Yerel Haberler

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