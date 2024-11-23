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İstanbul'da Şiddetli Rüzgar ve Mevsimin İlk Karı

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Meteorolojik uyarıların ardından İstanbul'da etkili olan şiddetli rüzgar, bazı yüksek noktalarda mevsimin ilk karının yağmasına neden oldu. Karaburun Limanı'ndaki yüksek dalgalar balıkçılara zor anlar yaşatırken, vatandaşlar dalgaların üzerine çıkarak fotoğraf çekmeyi denedi.

Meteorolojinin uyarılarının ardından sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da şiddetli rüzgar etkili oluyor. İstanbul'un bazı yüksek noktalarında mevsimin ilk karı yağarken, Karaburun Limanı'nda oluşan yüksek dalgalar balıkçılara zor anlar yaşattı. Dalga kıranın boyunu aşan dalgalar böyle görüntülendi.

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Marmara Bölgesi'nde kuvvetli sağanak yağış ve lodos etkisini sürdürüyor. İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan kuvvetli Rüzgar ve sağanak yağmur bazı vatandaşlara zor anlar yaşatırken Anadolu Yakası'nda bulunan bazı ilçelere mevsimin ilk karı yağdı. Arnavutköy'de bulunan Karaburun Sahili'nde de dalga boyu metrelerce yüksekliğe ulaştı. Dalga kıranın boyunu zaman zaman geçen dalgalar böyle görüntülendi. Balıkçılar yüksek dalga boyu nedeniyle denize açılmakta zorlandı. Bazı vatandaşlar dalgaların boyunu aştığı dalga kıranın üzerine çıkarak fotoğraf çekilmeye çalıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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