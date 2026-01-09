Boğaz'da fırtına sonrası balıkçılar yeniden denize açıldı

İstanbul'da dün etkili olan fırtına deniz trafiğini ve balıkçılık faaliyetlerini olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle birçok tekne batma tehlikesi atlatırken, bazı balıkçılar ise havanın düzelmesinin ardından gün doğumuyla birlikte yeniden Boğaz'a açıldı. O anlar dron kamerasıyla görüntülendi.

İstanbul'da dün etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle balıkçılar denize açılamazken liman çevresi ve deniz kenarında bulunan bir çok balıkçı teknesi de batma tehlikesi geçirdi. Havanın düzelmesiyle birlikte, onlarca balıkçı teknesi yeniden ağlarını atmak üzere Boğaz'a açıldı. Sabahın ilk ışıkları ve gün doğumu ile birlikte ortaya çıkan bu hareketlilik, adeta bir görsel şölen sundu. Boğaz çevresinde bulunan balıkçı tekneleri havadan görüntülendi.