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İstanbul'da Sıcaklardan Bunalan Esnaf Türkü Söyleyerek Serinliyor

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İstanbul Sultangazi'de dönercilik yapan esnaf, aşırı sıcaklar ve nem yüzünden zorlanıyor. Sıcaklardan bunalan esnaf, türkü söyleyerek serinlemeye çalışıyor. Müşteriler ise türkülü söylemelerinden memnun olduklarını belirtiyor.

İstanbul'da aşırı sıcaklar ve nem yüzünden esnaf çalışırken zorluk çekiyor. Sultangazi'de dönercilik yapan esnaf sıcaklardan bunalıp türkü söyleyerek serinlemeye çalışıyor.

Yaz aylarında mevsim normallerinin üstünde seyreden hava sıcaklığı özellikle sıcakta çalışan esnaflar daha çok zorlanıyor. İstanbul Sultangazi'de dönercilik yapan kardeşler sıcaklardan pervaneler ve türkü söyleyerek serinlemeye çalışıyor. Bir yandan döner kesen kardeşler bir yandan da türkü söylüyor. Sıcaklığı ve yüksek nemi türkü söyleyerek unutmaya çalışıyorlar. Yemek yemeğe gelen müşteriler ise türkülü söylemelerinden memnun olduklarını ifade ettiler.

"Müziği çok sevdiğimiz için türkü söylerken serinliyoruz"

Türk Halk Müziği Sanatçısı ve esnaflık yapan İbrahim Harikases, " Yazın sıcaklarda çalışmak çok zor oluyor. Gençlere örnek olabilmek için işimizi bırakmıyoruz. Yaz kış demeden zorlu şartlarda çalışmaya devam ediyoruz. Yazın çok terliyoruz susuyoruz. Serinlemek için bazen türkü söylüyoruz. Biz müziği çok sevdiğimiz için türkü söylerken serinliyoruz" dedi.

"Biz çalışmasak bu işi kim yapacak"

Mevlüt Harikases, " Şimdi alın teri diyoruz ya, işte bunu hak etmek lazım. Her güzel şeyin bir zahmeti oluyor. Ekmeğimizi çalışarak kazanıyoruz. Kolay hiçbir iş yoktur biz çalışmasak bu işi kim yapacak? Klimalarımız zaten çalışıyor. Etrafımız açık olmasına rağmen ateşten dolayı çok sıcaklıyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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