İstanbul'da Sıcaklar Aşırılaştı: Fatih'te Vatandaş Hortumla Serinledi

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İstanbul'da etkili olan kavurucu sıcaklar, termometrelerin 37 dereceyi göstermesiyle hayatı olumsuz etkiliyor. Fatih'te bir vatandaş, sıcaktan bunalarak hortumla kendini yıkadı.

İstanbul'da son günlerde yaşanan kavurucu sıcaklar etkisini göstermeye devam ederken, Fatih'te bir vatandaş hortumla serinlemeye çalıştı. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da son günlerde etkili olan kavurucu sıcaklar hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Termometrelerin 37 dereceyi gösterdiği kentte, özellikle öğle saatlerinde güneşin etkisi artarken, Fatih'te sıcaktan bunalan bir vatandaş hortumla kendini yıkadı. Vatandaşın soğuk suyla serinlemeye çalıştığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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