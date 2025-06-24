İstanbul'da Sıcak Hava Dalgası Uyarısı: Güneş Çarpması ve Orman Yangınları Riski

Akom, İstanbul'u etkisi altına alacak sıcak hava dalgasına karşı uyardı. Yapılan açıklamada, 34-37 dereceye ulaşacak sıcaklıklarla birlikte güneş çarpması riski arttığına ve orman yangınları açısından da kritik günlere girildiğine dikkat çekildi.

İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbulluları tehlikeli sıcaklıklara karşı uyardı. Yapılan açıklamada, "Hazırlanan meteorolojik rapora göre, halihazırda yurdumuzun güney ve doğu bölgelerinde etkili olan Basra kökenli sıcak hava dalgasının, Çarşamba gününden itibaren başta İstanbul olmak üzere yurdun büyük bölümünde etkili olması bekleniyor" ifadelerine yer verildi.

Cuma gününe kadar sürmesi öngörülen sıcak hava dalgası nedeniyle, İstanbul genelinde sıcaklıkların 34-37 derece aralığına kadar yükseleceği tahmin ediliyor.

Orman yangını riskine dikkat

Yüksek sıcaklık, düşük bağıl nem ve kuvvetli (20-50 km/s) kuzeyli rüzgarların etkili olacağı Çarşamba, Perşembe ve Cuma günlerinin, orman yangınları açısından yüksek risk taşıdığı değerlendiriliyor. Bu nedenle, vatandaşların yangınlara karşı son derece dikkatli ve duyarlı olması önem taşıyor.

Güneş çarpmasına karşı tedbirli olmak önem taşıyor

Ayrıca, tehlikeli sıcaklıkların etkili olacağı bu günlerde, güneş ışınlarının dik geldiği 11.00 ile 16.00 saatleri arasının güneş çarpması açısından en riskli zaman dilimi olduğu vurgulanıyor. Özellikle bağıl nemin nispeten yüksek olduğu deniz sahilleri gibi bölgelerde başta yaşlılar, çocuklar, hamileler ile astım ve kalp yetmezliği gibi kronik rahatsızlıkları bulunan kişilerin doğrudan güneş altında bulunmamaları tavsiye ediliyor. - İSTANBUL