İstanbul'da Sıcak Hava Dalgası Devam Ediyor

İstanbul'da sıcak hava dalgası bugün de etkisini sürdürüyor. Nem oranının arttığı mega kentte, sıcaktan bunalan vatandaşlar gölgelik alanlara sığınırken bazı vatandaşların ise yelpazeler ile serinlemeye çalıştığı dikkat çekti.

Sıcak hava dalgasının devam ettiği İstanbul'da termometreler 40 dereceyi aştı. Sıcak hava ile birlikte yükselen nem oranı vatandaşlara zor anlar yaşattı. Bazı vatandaşlar sıcaktan korunmak için ağaç gölgelerini tercih ederken bazıları ise ahşap veya plastik yelpazeler ile sıcak havalara karşı önlem aldığı dikkat çekti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM, İstanbul için sıcak hava ve nem uyarısı yaptı. İstanbul'da termometrelerin 40 dereceyi aştığı görüldü. - İSTANBUL