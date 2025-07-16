İstanbul'da şehit çocuğu ve yakınları için Boğaz turu düzenlendi

İstanbul Valiliği tarafından Türkiye'nin farklı illerinden gelen şehit çocukları ve yakınlarına Boğaz'da tekne turu düzenlendi.

İstanbul Valiliği tarafından Türkiye'nin farklı illerinden gelen şehit çocukları ve yakınlarına Boğaz'da tekne turu düzenlendi. Şehit yakınlarının da katıldığı turda, tekne Sahil Güvenlik Marmara Bölge Boğazlar Komutanlığı iskelesinden hareket etti. Davetlilere yiyecek ve içecek ikramı yapılan teknede, çocuklar keyifle vakit geçirdi. Boğaz turu esnasında Sahil Güvenlik Marmara Bölge Boğazlar Komutanlığı'na ait bir helikopter ile bot gösteri gerçekleştirdi. Tura katılan davetliler, heyecanla gösterileri izledi.

"Şehitlerimizin yakınları ve aileleriyle beraber düzenlenmiş olan programdayız"

Boğaz turu hakkında konuşan 15 Temmuz Derneği Şehit ve Gazi Komisyonu Başkanı Ahmet Alkılıç, "İstanbul Valiliğimizin Sahil Güvenlik Marmara Bölge Boğazlar Komutanlığı'nda organize ettiği İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün de organize ettiği TCSG Güven adli geminin içerisindeyiz. Burada şehitlerimizin yakınları ve aileleriyle beraber düzenlenmiş olan programdayız. Kaynaşmamızın en doruk noktasında komutanlarımızla beraber seyir halinde Boğaz'ı gezmekteyiz. Burada sadece 15 Temmuz şehitlerinin değil, tüm şehitlerimizin aileleriyle beraberiz. Birçok kuruluşun, birçok öğretmenin, Diyarbakır ve Ağrı'dan programımıza katılan bütün gelenlere teşekkür ederim" dedi.

"Olay Saraçhane'de yaşandı, göğsüne kurşun yedi"

15 Temmuz şehidi yakını İbrahim Sarıkaya, "15 Temmuz darbe girişiminde amcam Ramazan Sarıkaya'yı kaybettim. Bu olay Saraçhane'de yaşandı, göğsüne kurşun yedi. ve vefat etti. İstanbul'a ikinci defa gelişim. Valiliğimiz sayesinde İstanbul'da tarihi ve önemli yerleri gezdik" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL