İstanbul'da sandıklar kapandı, oy sayımına başlandı
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Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri kapmasında saat 08.00 başlayan oy verme işlemi saat 17.00'de bitti.
Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri kapmasında saat 08.00 başlayan oy verme işlemi saat 17.00'de bitti. İstanbul'da sandıklar kapandı, oyların sayımına başlandı.
81 ildeki seçmenler Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri kapmasında sandık başına gitti. Saat 08.00'da başlayan oy verme işlemi saat 17.00'da bitti. İstanbul'da da oy verme işleminin bitmesinin ardından oyların sayımına geçildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel