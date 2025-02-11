İstanbul'da Şamlar Tabiat Parkı'nda Kartpostallık Kış Manzarası
İstanbul'da kar yağışı sonrası Şamlar Tabiat Parkı'nda kartpostallık görüntüler oluştu. Vatandaşlar kar topu oynarken parkın beyaz örtüsü dron ile görüntülendi.
İstanbul'da bulunan Şamlar Tabiat Parkı'nda kar yağışı sonrası kartpostallık görüntü oluştu.
Vatandaşlar kar topu oynarken, beyaz gelinliğini giyen park havadan görüntülendi.
İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı İstanbul'un yüksek kesimlerini beyaza bürüdü. Başakşehir'de bulunan Şamlar Tabiat Parkı'nda yağış sonrası kartpostallık görüntüler oluştu. Parka gelen vatandaşlar kar topu oynadı. Büyüleyici manzara havadan dron ile görüntülendi. - İSTANBUL