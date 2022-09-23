İstanbul'da sağanak yağmur etkili oluyor Yerel Haberler İstanbul'da beklenen yağmur gece saatlerinde etkili olmaya başladı. İstanbul'da beklenen yağmur gece saatlerinde etkili olmaya başladı. Meteoroloji ve AFAD tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul'da gece saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili oldu. Gece saatlerinde yağan yağmur sabah saatlerinde etkisini arttırarak devam etti. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde vatandaşlar yağan yağmur nedeniyle zor anlar yaşadı. - İSTANBUL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel İstanbul AFAD Haberler

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