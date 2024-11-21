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İstanbul'da Sağanak Yağış ve Rüzgar Turistleri Zorladı

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Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da aniden bastıran sağanak yağış, Taksim Meydanı'ndaki turistler ve vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Etkisini artıran rüzgar yürümekte güçlük çekilmesine neden oldu.

Meteorolojinin sağanak yağışın etkili olacağı uyarıların ardından İstanbul'da sağanak yağış başladı. Taksim'de kısa süreli etkili olan sağanak yağışa turistler ve vatandaşlar hazırlıksız yakalanırken, etkisini artıran rüzgar nedeniyle vatandaşların yürümekte güçlük çektiği görüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü sağanak yağışın etkili olacağı uyarıların ardından İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu. Taksim Meydanı'nda bir anda bastıran yağmur, turist ve vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yağışa yakalanan bazı turist ve vatandaşlar şemsiyeleri ile yağmurdan korunurken kimisi de koşarak kaçmaya çalıştı. Etkisini artıran rüzgar nedeniyle de vatandaşlar yürümekte güçlük çektiği görüldü. Bazı vatandaşların rüzgara karşı sırtını dönerek yürümeye çalıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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