İstanbul'da Sağanak Yağış ve Rüzgar Turistleri Zorladı

Meteorolojinin sağanak yağışın etkili olacağı uyarıların ardından İstanbul'da sağanak yağış başladı. Taksim'de kısa süreli etkili olan sağanak yağışa turistler ve vatandaşlar hazırlıksız yakalanırken, etkisini artıran rüzgar nedeniyle vatandaşların yürümekte güçlük çektiği görüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü sağanak yağışın etkili olacağı uyarıların ardından İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu. Taksim Meydanı'nda bir anda bastıran yağmur, turist ve vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yağışa yakalanan bazı turist ve vatandaşlar şemsiyeleri ile yağmurdan korunurken kimisi de koşarak kaçmaya çalıştı. Etkisini artıran rüzgar nedeniyle de vatandaşlar yürümekte güçlük çektiği görüldü. Bazı vatandaşların rüzgara karşı sırtını dönerek yürümeye çalıştı. - İSTANBUL