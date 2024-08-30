İstanbul'da Sağanak Yağış Turistleri ve Vatandaşları Hazırlıksız Yakaladı
Meteorolojinin sağanak yağış uyarılarının ardından İstanbul'da başlayan sağanak yağış, Taksim Meydanı'nda turistler ve vatandaşlar arasında hazırlıksızlık yarattı. Yağışa yakalananlar şemsiyeleriyle korunmaya çalışırken bazıları ise koşarak kaçmaya çalıştı.
Meteorolojinin sağanak yağışın etkili olacağı uyarıların ardından İstanbul'da sağanak yağış başladı. Taksim'de kısa süreli etkili olan sağanak yağışa turistler ve vatandaşlar hazırlıksız yakalandı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü sağanak yağışın etkili olacağı uyarıların ardından İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu. Taksim Meydanı'nda bir anda bastıran yağmur, turist ve vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yağışa yakalanan bazı turist ve vatandaşlar şemsiyeleri ile yağmurdan korunurken kimisi de koşarak kaçmaya çalıştı. - İSTANBUL