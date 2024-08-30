Üye Girişi
Haberler

İstanbul'da Sağanak Yağış Turistleri ve Vatandaşları Hazırlıksız Yakaladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Meteorolojinin sağanak yağış uyarılarının ardından İstanbul'da başlayan sağanak yağış, Taksim Meydanı'nda turistler ve vatandaşlar arasında hazırlıksızlık yarattı. Yağışa yakalananlar şemsiyeleriyle korunmaya çalışırken bazıları ise koşarak kaçmaya çalıştı.

Meteorolojinin sağanak yağışın etkili olacağı uyarıların ardından İstanbul'da sağanak yağış başladı. Taksim'de kısa süreli etkili olan sağanak yağışa turistler ve vatandaşlar hazırlıksız yakalandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü sağanak yağışın etkili olacağı uyarıların ardından İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu. Taksim Meydanı'nda bir anda bastıran yağmur, turist ve vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yağışa yakalanan bazı turist ve vatandaşlar şemsiyeleri ile yağmurdan korunurken kimisi de koşarak kaçmaya çalıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

istanbul turist Taksim Yerel Yaşam Güncel Haberler

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

 30 Ağustos kutlamalarında pankart krizi! CHP'liler hemen müdahale edip indirdi

30 Ağustos kutlamalarında pankart krizi! CHP'liler hemen müdahale edip indirdi

 Sorumlular için hesap vakti! Ölümlü metrobüs kazasında 6 yeni gözaltı var

Sorumlular için hesap vakti! Ölümlü metrobüs kazasında 6 yeni gözaltı var
Oğlu tarafından dolandırıcılığını caddeye astığı pankartla duyurdu

Oğlu tarafından dolandırıcılığını caddeye astığı pankartla duyurdu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Fenerbahçe AZ Alkmaar maçı ne zaman, nerede yapılacak? UEFA Avrupa Ligi AZ Alkmaar maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Fenerbahçe Lyon maçı ne zaman, nerede yapılacak? UEFA Avrupa Ligi Lyon maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Galatasaray RFS maçı ne zaman, nerede yapılacak? RFS hangi ülkenin nerenin takımı, RFS açılımı ne? Galatasaray Elfsborg maçı ne zaman, nerede yapılacak? UEFA Avrupa Ligi Elfsborg maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Galatasaray Malmö maçı ne zaman, nerede yapılacak? UEFA Avrupa LigiMalmö maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Galatasaray Dynamo Kyiv maçı ne zaman, nerede yapılacak? UEFA Avrupa Ligi Dynamo Kyiv maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Galatasaray AZ Alkmaar maçı ne zaman, nerede yapılacak? UEFA Avrupa Ligi AZ Alkmaar maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Galatasaray PAOK maçı ne zaman, nerede yapılacak? UEFA Avrupa Ligi PAOK maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Galatasaray Ajax maçı ne zaman, nerede yapılacak? UEFA Avrupa Ligi Ajax maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Beşiktaş Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, nerede yapılacak? UEFA Avrupa Ligi Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Beşiktaş Ajax maçı ne zaman, nerede yapılacak? UEFA Avrupa Ligi Ajax maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?
title