İstanbul'da Sağanak Yağış Trafiği Olumsuz Etkiledi
İstanbul'da akşam saatlerinde aniden başlayan sağanak yağış nedeniyle trafikte yer yer yoğunluk oluştu. Sağanak yağış sonrası Bahçelievler, Yenibosna - Sefaköy istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Yağışın etkisiyle birlikte yollarda su birikintileri oluştu. Sürücüler trafikte ilerlemekte zorlanırken bazı bölgelerde trafik durma noktasına geldi.
İstanbul'da sağanak yağış yolları göle çevirdi, vatandaşlar zor anlar yaşadı
İSTANBUL - İstanbul'da akşam saatlerinde aniden başlayan sağanak yağış nedeniyle trafikte yer yer yoğunluk oluştu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonrası yağış İstanbul Avrupa Yakası'nda etkili oldu. Sağanak yağış sonrası Bahçelievler, Yenibosna - Sefaköy istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Yağışın etkisiyle birlikte yollarda su birikintileri oluştu. Sürücüler trafikte ilerlemekte zorlanırken bazı bölgelerde trafik