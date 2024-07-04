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İstanbul'da Sağanak Yağış Trafiği Olumsuz Etkiledi

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İstanbul'da akşam saatlerinde aniden başlayan sağanak yağış nedeniyle trafikte yer yer yoğunluk oluştu. Sağanak yağış sonrası Bahçelievler, Yenibosna - Sefaköy istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Yağışın etkisiyle birlikte yollarda su birikintileri oluştu. Sürücüler trafikte ilerlemekte zorlanırken bazı bölgelerde trafik durma noktasına geldi.

İstanbul'da sağanak yağış yolları göle çevirdi, vatandaşlar zor anlar yaşadı

İSTANBUL - İstanbul'da akşam saatlerinde aniden başlayan sağanak yağış nedeniyle trafikte yer yer yoğunluk oluştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonrası yağış İstanbul Avrupa Yakası'nda etkili oldu. Sağanak yağış sonrası Bahçelievler, Yenibosna - Sefaköy istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Yağışın etkisiyle birlikte yollarda su birikintileri oluştu. Sürücüler trafikte ilerlemekte zorlanırken bazı bölgelerde trafik

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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