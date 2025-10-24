Haberler

İstanbul'da Sağanak Yağış Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

İstanbul'da Sağanak Yağış Nedeniyle Eğitime Ara Verildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Valiliği, gök gürültülü sağanak yağış uyarısı üzerine ikili eğitim yapan okullarda saat 16.00'dan itibaren eğitime ara verildi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, karar sonrası bir bayrak törenine katıldı.

Meteorolojinin sağanak uyarısının ardından İstanbul Valiliği, ikili eğitim yapan okullarda saat 16.00 itibarıyla eğitime ara verdi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise karar sonrası Ataşehir'deki Prof. Faik Somer Spor Lisesi'nde öğrencilerle bayrak törenine katıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre öğle saatlerinden sonra İstanbul'un Avrupa Yakası'nda başlaması beklenen gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle, İstanbul Valiliği tarafından alınan kararla il genelinde ikili eğitim yapan resmi ve özel anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde saat 16.00'dan itibaren eğitime ara verildi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de tatil kararının duyurulmasından kısa süre sonra ziyaretler için geldiği Ataşehir'de, İstanbul Prof. Faik Somer Spor Lisesi'nin düzenlediği bayrak törenine katıldı. Öğrencilerle birlikte İstiklal Marşı'nı okuyan Bakan Tekin, tören sonrası öğrencilerle sohbet etti. Öğrencilerin Bakan Tekin karşısındaki heyecanlı anları ise görenleri gülümsetti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Yüzyılın Konut Projesi başlıyor: 6 bin 750 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olunabilecek

Erdoğan'dan ev almak isteyenlere müjde! Fiyatı piyasanın çok altında
Kiralık konut sistemi devreye giriyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan detayları açıkladı

Kiralık konut sistemi de devreye giriyor: 4 grup faydalanabilecek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KKTC'de Erhürman görevine başladı! İlk mesajında Rumlara mesaj verdi

Erhürman görevine başladı! İlk açıklamasında Rumlara mesaj
Beşiktaş'ta Rafa Silva depremi

Beşiktaş'ta Rafa Silva depremi
Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için bomba şampiyonluk kehaneti

Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için bomba şampiyonluk kehaneti
Brezilyalı fenomenin foyası ortaya çıktı! Yasaklı madde baskınında yakalandı

Güzel fenomen baron çıktı! Baskında karga tulumba gözaltına alındı
KKTC'de Erhürman görevine başladı! İlk mesajında Rumlara mesaj verdi

Erhürman görevine başladı! İlk açıklamasında Rumlara mesaj
Özel'den CHP kurultay iptali davasının reddedilmesine ilk yorum

Kurultay iptali davasında karar çıktı, Özel'den ilk yorum geldi
Arda ve Kenan aynı takımda oynayacak: Yeter ki onu alın

Arda ve Kenan aynı takımda oynayacak
Dünyaca ünlü oyuncu Tom Hanks halkın arasına karıştı

Metroda seyahat eden ünlü ismi görenler büyük şaşkınlık yaşadı
Yeni RTÜK Başkanı Mehmet Daniş oldu

RTÜK'te Ebubekir Şahin dönemi sona erdi! İşte yeni başkan
Osimhen'in arkadaşı geliyor! Galatasaray'dan bomba bir transfer daha

Osimhen'in arkadaşı geliyor! Galatasaray'dan bomba bir transfer daha
Çekmeköy Belediyesi'nin duyarsızlığı ilçe halkını isyan ettirdi

Çocukların korkudan okula gidemediği ilçede yapılan projeye bakın
Tonlarca bozuk eti vatandaşa yedireceklerdi! Rezilliğin adresine mühür vuruldu

Vatandaşa yedireceklerdi! Rezilliğin adresine mühür vuruldu
Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ'a casusluk soruşturması

İmamoğlu'na casusluk soruşturması! Ünlü gazeteci de gözaltına alındı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.