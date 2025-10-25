Haberler

İstanbul'da Sağanak Yağış Hayatı Felç Etti

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan sağanak yağış, sabah saatlerinde de etkili oldu. Özellikle Esenyurt'ta su baskınları yaşanırken, birçok bodrum katı sular altında kaldı.

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan sağanak yağış sabah saatlerinde de etkili oldu. Sağanak yağış nedeniyle Esenyurt'ta sokak ve caddelerde su baskınları yaşanırken, yollar göle döndü. Bazı bodrum katındaki daireler ise tamamen sular altında kaldı.

Meteorolojinin uyarılarının ardından gece saatlerinde kent genelinde başlayan sağanak yağış sabah saatlerinde etkili oldu. Mega kentte etkili olan sağanak yağış, Esenyurt'ta bazı mahallerde hayatı felç etti. Sokak ve caddelerde su baskınları yaşanırken, vatandaşlar ve trafikte bulunan sürücüler zor anlar yaşadı. Sudan dolayı sürücüler güçlükle ilerlerken, bir binanın bodrum katında bulunan daire tamamen sular altında kaldı. Bazı vatandaşların, sokaklardaki su birikintilerini kendi imkanlarıyla çekmeye çalıştığı görüldü. - İSTANBUL

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
