Sağanak yağış etkisini artırdı, vatandaşlar zor anlar yaşadı - Haberler

Sağanak yağış etkisini artırdı, vatandaşlar zor anlar yaşadı Sağanak yağış etkisini artırdı, vatandaşlar zor anlar yaşadı İstanbul'da etkisini artırarak devam eden sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı. Sağanak yağış etkisini artırdı, vatandaşlar zor anlar yaşadı İSTANBUL - İstanbul'da etkisini artırarak devam eden sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yolarda yer yer su birikintisi oluştuğu görüldü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da etkili olan sağanak yağmur etkisini artırarak devam ediyor. Sabah saatlerinde Küçükçekmece'de etkili olan yağmur öğle saatlerinde etkisini arttırdı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşarken, bazıları da saçak altlarında ve ağaç altlarına sığındı. Yolarda yer yer su birikintisi oluştuğu görüldü. İhlas Haber Ajansı / Medeni Topaloğlu - Yerel Genel Yerel Haberler

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