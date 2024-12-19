İstanbul'da Sabah Sisinin Kartpostallık Manzarası

İstanbul'da sabahın ilk saatlerinde sis etkili oldu. Mega kentin neredeyse tamamını kaplayan sisin gün doğumuyla ortaya çıkardığı kartpostallık manzara havadan görüntülendi.

İstanbul'da sabahın erken saatlerinden itibaren sis etkili oldu. Sis boğaz trafiğini de etkiledi. İstanbul Boğazı çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı. Gün doğumuyla birlikte ortaya çıkan manzara hayran bıraktı. Sis bulutları arasından süzülen güneş ışıklarının da ortaya çıkardığı eşsiz manzara dron kamerasına yansıdı. - İSTANBUL