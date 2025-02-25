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İstanbul'da Ramazan Boyunca Ücretsiz İftar Sofraları Kuruluyor

İstanbul'da Ramazan Boyunca Ücretsiz İftar Sofraları Kuruluyor
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İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü, Binbirdirek Sarnıcı'nda Ramazan ayı boyunca ücretsiz iftar sofraları kurarak vatandaşları bir araya getirecek. Türkiye'nin 25 farklı bölgesinde, çeşitli illerde birçok noktada benzer organizasyonlar düzenlenecek.

İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü'nün Binbirdirek Sarnıcı'nda kurduğu iftar sofralarında vatandaşlar bir araya gelecek.

Vakıflar Bölge Müdürlükleri ile bağlı illerde, şehirlerin merkezi konumunda, ulaşımı kolay, birçoğu büyük camilerin avlularında olmak üzere binlerce vatandaş iftar sofralarında buluşacak. Türkiye'nin 25 farklı bölgesinde faaliyet gösteren müdürlükler, Ramazan ayı boyunca birçok noktada vatandaşlara ücretsiz iftar yemeği sunacak. İstanbul 1 ve 2. Bölge, Ankara, Adana, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bitlis, Bursa, Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Konya, Kütahya, Malatya, Samsun, Şanlıurfa, Sivas, Tokat ve Trabzon Vakıflar Bölge Müdürlükleri bağlı şehirlerle birlikte yurt çapında iftar sofrası organizasyonları düzenleyecek. İftar sofraları, Ramazan'ın yirmi dokuz günü hizmet verecek. Bu çerçevede İstanbul Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğü de Binbirdirek Sarnıcı'nda iftar sofraları kuracak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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