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İstanbul'da Ramazan Bayramı Trafik Yoğunluğu Yüzde 72'ye Ulaştı

İstanbul'da Ramazan Bayramı Trafik Yoğunluğu Yüzde 72'ye Ulaştı
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Ramazan Bayramı'nın 2'nci gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 72 olarak ölçüldü. Kentin turistik noktalarında hareketlilik yaşanırken, E-5 Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

İstanbul'da Ramazan Bayramı'nın 2'nci gününde trafik yoğunluğu yüzde 72'ye ulaştı.
İstanbul'da Ramazan Bayramı'nın 2'nci gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Kentin birçok turistik noktasında hareketlilik yaşanırken E-5 Ankara istikametinde de uzun araç kuyrukları oluştu, trafik kimi bölgelerde durma noktasına geldi. İBB Cep Trafik uygulaması verilerinde yoğunluk yüzde 72 olarak ölçüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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