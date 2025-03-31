İstanbul'da Ramazan Bayramı Trafik Yoğunluğu Yüzde 72'ye Ulaştı
Ramazan Bayramı'nın 2'nci gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 72 olarak ölçüldü. Kentin turistik noktalarında hareketlilik yaşanırken, E-5 Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.
İstanbul'da Ramazan Bayramı'nın 2'nci gününde trafik yoğunluğu yüzde 72'ye ulaştı.
İstanbul'da Ramazan Bayramı'nın 2'nci gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Kentin birçok turistik noktasında hareketlilik yaşanırken E-5 Ankara istikametinde de uzun araç kuyrukları oluştu, trafik kimi bölgelerde durma noktasına geldi. İBB Cep Trafik uygulaması verilerinde yoğunluk yüzde 72 olarak ölçüldü. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel