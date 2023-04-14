İstanbul'da Ramazan Bayramı öncesi otogarlarda son durum

Ramazan Bayramı öncesi otogarlardaki yoğunlukta önceki yıllara göre düşüş olduğu görüldü. Otobüs firması sahibi Kemal Soğancı, bu düşüşün ekonomik şartlar ve okulların kapalı olmasına bağlı olduğunu söyleyerek, "Bayramda istediğimiz hareket maalesef yok" dedi.

Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndaki yoğunluğun önceki yıllara göre düşüşte olduğu görüldü. Otobüs firması sahibi Kemal Soğancı, sektörde yüzde 40'lık ciddi bir daralma olduğunu söyleyerek, bu düşüşün başlıca nedenlerinin ekonomik şartlara, piyasanın genel durumuna ve okulların kapalı olmasına bağlı olduğunu belirtti. Bayramda istenilen hareketliliğin henüz yaşanmadığını belirten Soğancı, bilet fiyatlarının piyasa şartlarına göre normal hatta normalin de altında olduğunu ifade etti.

"Sektörde yüzde 40'lık ciddi bir daralma var"

Otobüs firması sahibi Kemal Soğancı, "Sektörde yüzde 40'lık ciddi bir daralma var. Ekonomik şartların çok iyi olmaması, piyasa şartlarının verimli olmamasından kaynaklanıyor. İkincisi de, üniversiteler bizim en önemli lokomotifimiz. Okulların kapalı olması ciddi şekilde sektöre yüzde 40'lık bir daralma getirdi. Bayramda istediğimiz hareket maalesef yok. Çünkü maliyetler çok ciddi derecede yükseldi. Bilet fiyatları bayram döneminde yaz döneminde bilet fiyatları biraz daha çıkışta oluyor. Ama fiyatlar istenilen seviyede değil. Ekonomik şartlar belli olduğu için sürdürülebilirlik anlamında bunu çok da yukarı çekmemiz mümkün değil. Şu anda uçuk kaçık bir fiyatımız yok. Normal seviyelerde, hatta normalin de altında. Sektörün sürdürülebilir olması için yeniden dizayn edilmesi lazım. Atıl kapasiteyi hizmete dönüştürmemiz lazım. İnşallah en kısa zamanda bunu yaparsak daha ucuza, daha kaliteli hizmet vermek için daha güzel şeyler yaparız. Bugün itibarıyla seferlerde artış var ama normal dönemde düşüş vardı. Şu an da geçen seneki Ramazan'dan daha düşük bir seviyedeyiz" dedi. - İSTANBUL