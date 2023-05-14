İstanbul'da oy verme işlemi başladı

Türkiye genelinde yapılacak olan 14 Mayıs Cumhurbaşkanı seçimi ve Milletvekili genel seçimleri için İstanbul'da ilk oylar kullanılmaya başlandı.

Türkiye genelinde yapılacak olan 14 Mayıs Cumhurbaşkanı seçimi ve Milletvekili genel seçimleri için İstanbul'da ilk oylar kullanılmaya başlandı. Sabah 08: 00 itibariyle başlayan oy verme işlemi için seçmenler sandık başlarına gitmeye başladı.

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için İstanbul'da ilk oylar kullanılmaya başlandı. Sabah erken saatlerinde sandık başlarına seçmenler 08.00 itibariyle başlayan oy verme işlemi saat 17: 00'da sona erecek. - İSTANBUL