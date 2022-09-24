İstanbul'da otellerde kış ayları dolulukları hızlı yükseliyor

Türkiye turizmi pandeminin etkilerinin azalması ile birlikte hızlı bir yükseliş içine girdi. 2022 yılı daha bitmeden hedefler yukarı yönlü revize edilmeye başladı.

Türkiye'ye artan ilginin otelcileri mutlu ettiğine dikkat çeken İstanbul Ticaret Odası Oteller Komitesi Başkanı Aydın Karacabay, İstanbul'un 2022 yılına hızlı bir giriş yaptığını ifade ederek, "İstanbul turizmi 2020'de neredeyse dibi görmüştü. Seyahatlerin kısıtlanması, alınan pandemi önlemleri nedeniyle turist sayısı ve gelirleri bir hayli düşmüştü. 2022 ile birlikte biriken taleplerle birlikte doluluklar hızlı yükseldi. 2019'u birçok noktada yakalasak da fiyatlar da henüz istediğimiz seviyeye ulaşamadık. 2022 sonunda Türkiye turizminde rekorlar kırılacaktır. 47 milyar dolarlık gelir hedefinin ulaşılabilir hatta geçilebilir olduğunu düşünüyorum" dedi.

Turizmin koronavirüs sonrasında hızlı yükseldiğine dikkat çeken Karacabay, "İstanbul turizmcileri olarak doluluklarda ve fiyatlarda yaşanan yükseliş bizleri mutlu ediyor. Ancak daha iyi noktalara gelebiliriz. Bunu için var gücümüzle çalışıyoruz. İstanbul'da eylül ayı doluluk oranları ortalama yüzde 90 seviyelerinde. Ekim ayında da doluluk oranlarının yüzde 90 seviyelerine ulaşacağını tahmin ediyoruz. Kasım ayı için daha şimdiden gelen rezervasyonlarla yüzde 60 doluluk yakalandı. Aralık ayı doluluk oranları ise yüzde 45 seviyelerinde. Bu seviye daha da yükselecektir. 2023 için gelen rezervasyon talepleri de otelcileri memnun ediyor. Eğer bir sorun yaşanmazsa artık bizim için her ay turizm sezonu olacak. 2023 için otel fiyatlarında da yüzde 20'lik bir artış bekliyoruz. 2023'te herhangi bir problem olmazsa yeni rekorlar kırılacaktır. Ocak-şubat-mart aylarında da çok ciddi yükseliş yaşanacak gibi duruyor. Ancak bu yükselişte koronavirüs nedeniyle seyahat edemeyenler etkisi çok büyük. 2024 itibariyle yükseliş duracaktır. Belli bir seviyeye oturacaktır. Şu anda İstanbul'da otel odalarının fiyatları ortalama 120 seviyelerine geldi. Bu rakam pandemi sürecinde 70 Euro'ya kadar gerilemişti" dedi.

İstanbul 30 milyon turisti ağırlayabilir

İstanbul'un 30 milyon turist seviyelerini yakalayabilecek kapasitede olduğuna dikkat çeken Karacabay, "Şu anda İstanbul'a en çok Avrupalı turistler geliyor diyebiliriz. İngiliz ve Alman turist sayısı yükselişte. Ortadoğulu turistler de gelmeye devam ediyor. Şu anda dünyada resesyon ve enflasyon konuşuluyor. Ancak İstanbul'daki fiyatlar her ne kadar istediğimiz seviyelerde olmasa da Batılı turist tarafından kabul görüyor. 2021'in ilk 6 ayına göre 2022 ilk 6 ayda turist sayısı iki katına çıktı. 2022'de her ülkeden gelişlerde de yükseliş var. Ancak Ukrayna ve Rusya gerginliği nedeniyle iki ülkeden gelen turist sayısında büyük kayıp yaşandı. Ukraynalı turist sayısı neredeyse sıfırlandı. Rusya'dan gelen turist sayısında da yüzde 40'tan fazla düşüş yaşandı. Son dönemlerde ABD'nin Rusya'ya karşı aldığı ambargo kararlarını arttıracağına yönelik açıklamalar yapılıyor. ABD ile yaşanan ödeme sistemlerindeki ambargo durumu henüz turizmi etkilemedi. Turizm barışçıl ve insani bir sektör. Rusya'nın Mir sistemi üzerinden ödemeler dönüyor. Buraya bir ambargo gelmesi insan haklarına aykırı olur. Biz haklı olarak bu işlerin dışında kalıyoruz. Rusya bizim en önemli turizm partnerlerimiz arasında" dedi.

İstanbul'da gelen turistin yaptığı gecelemenin düşük olduğunu kaydeden Karacabay, "Londra'ya giden turist 6 gece konaklama yaparken, İstanbul'da ortalama geceleme 3 geceye düşüyor. Burada sanatsal ve kültürel etkinlikler devreye giriyor. İstanbul'da kültür sanat faaliyetlerinin daha da artması gerekiyor. Atatürk Kültür Merkezi'nin devreye alınması, Kültür Yolu çalışması bu kapsamda çok değerli. Ancak bazı eksiklerimiz var. Örneğin Kültür Yolu projesine tarihi yarımadanın da eklenmesi gerekiyor. Daha fazla tiyatro, konser gibi etkinlikler düzenlenmeli. Yabancı turiste kültürümüzün de ne kadar güçlü olduğunu göstermeliyiz. İstanbul'u pozitif haberlerle dünya gündemine taşımalıyız. Bu bize hem turist sayısı hem de gelir anlamında geri dönecektir. Turizmin yarısı aslında kültürdür" diye konuştu.

İstanbul otellerinin en büyük problemleri arasında online satış kanallarının aldığı paylar olduğunu söyleyen Aydın Karacabay, "İstanbul otellerinin satışların yüzde 90'ı online kanallardan geliyor. Bu aslında tüm şehir otelleri için böyle. Ancak online satış kanallarına yüzde 15 ile 50 arasında komisyon ödüyoruz. Bu komisyon oranları otelcileri zorluyor. Avrupa bu konuda çalışma yaptı. Konaklama sektöründe online kanalların aldığı payları yüzde 10-12 arasında sınırladı. Türkiye'de de bunun sağlanması için gelecek dönemde çalışmalarımızı hızlandıracağız. Çünkü gelirimizin çok büyük kısmını online kanallara vermek zorunda kalıyoruz. Online kanalların aldığı payı sınırlandıracak yasa için bakanlıklarla görüşeceğiz. En büyük hedeflerimizden biri bu. Otelcilerimizi online kanallara ödenen yüksek paylardan kurtarmak istiyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL