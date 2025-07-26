İstanbul'da Orman Yangınlarını Önlemek İçin Yeni Zorunluluk

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Valisi Davut Gül, orman yangınlarını önlemek amacıyla tarlaların sınırlarının en az 10 metre genişletilmesini ve bu işlemin 2 Ağustos 2025'e kadar tamamlanmasını zorunlu hale getirdi.

İstanbul Valisi Davut Gül, orman yangınlarını önlemek amacıyla, tüm arazi sahiplerinin tarlalarının sınırlarını en az 10 metre genişliğinde sürmelerinin ve bu işlemi en geç 2 Ağustos 2025 tarihine kadar tamamlamalarının zorunlu hale getirildiğini duyurdu.

İstanbul Valisi Davut Gül konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hasat sonrası tarlalarda kalan anızlar nedeniyle meydana gelen yangınların, çevre arazilere ve özellikle ormanlık alanlara sıçrayarak büyük kayıplara yol açtığı gözlemlenmektedir. Bu kapsamda orman yangınlarını önlemek amacıyla İstanbul Valiliği kararıyla, tüm arazi sahiplerinin tarlalarının sınırlarını en az 10 metre genişliğinde sürmeleri, bu işlemi en geç 2 Ağustos 2025 tarihine kadar tamamlamaları zorunlu hale getirilmiştir" ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Sivaslı vatandaşı hayrete düşüren olay: Bu nasıl olabilir?

Sivaslı vatandaşı hayrete düşüren olay: Bu nasıl olabilir?
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karpuzdaki büyük tehlike: Bunu yapmadan sakın yemeyin

Karpuzdaki büyük tehlike: Bunu yapmadan sakın yemeyin
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.