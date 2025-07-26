İstanbul'da Orman Yangınlarını Önlemek İçin Yeni Zorunluluk

İstanbul Valisi Davut Gül, orman yangınlarını önlemek amacıyla, tüm arazi sahiplerinin tarlalarının sınırlarını en az 10 metre genişliğinde sürmelerinin ve bu işlemi en geç 2 Ağustos 2025 tarihine kadar tamamlamalarının zorunlu hale getirildiğini duyurdu.

İstanbul Valisi Davut Gül konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hasat sonrası tarlalarda kalan anızlar nedeniyle meydana gelen yangınların, çevre arazilere ve özellikle ormanlık alanlara sıçrayarak büyük kayıplara yol açtığı gözlemlenmektedir. Bu kapsamda orman yangınlarını önlemek amacıyla İstanbul Valiliği kararıyla, tüm arazi sahiplerinin tarlalarının sınırlarını en az 10 metre genişliğinde sürmeleri, bu işlemi en geç 2 Ağustos 2025 tarihine kadar tamamlamaları zorunlu hale getirilmiştir" ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL