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İstanbul'da Okulların Açılmasıyla Trafik Yoğunluğu Yaşandı

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İstanbul'da okulların yeniden açılmasıyla sabah trafik yoğunluğu oluştu Türkiye'de ilk ve orta öğretimlerin iki haftalık ara tatilinin sona ermesiyle İstanbul'da sabahın erken saatlerinde trafik yoğunluğu yaşandı.

İstanbul'da okulların yeniden açılmasıyla sabah trafik yoğunluğu oluştu

İSTANBUL - Türkiye'de ilk ve orta öğretimlerin iki haftalık ara tatilinin sona ermesiyle İstanbul'da sabahın erken saatlerinde trafik yoğunluğu yaşandı.

İlk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci, 1 milyon 178 bin öğretmen, iki haftalık sömestir tatilinin ardından bugün ders başı yapacak.

Okulların açılmasıyla sabahın erken saatlerinde E-5 Karayolu'nda trafik yoğunluğu yaşandı. E-5 Karayolu Haliç Köprüsü, Mecidiyeköy istikameti ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü mevkilerinde de trafik yoğunluğu yaşanıyor. İBB verilerine göre İstanbul'da trafik yoğunluğu saat 07.30'da yüzde 55 olarak ölçüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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