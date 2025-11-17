Haberler

İstanbul'da Okulların Açılmasıyla Trafik Yoğunluğu Artıyor

Güncelleme:
2025-2026 eğitim-öğretim yılı ara tatilinin sona ermesiyle İstanbul'da yaklaşık 20 milyon öğrenci için ders zili çaldı. Okulların açılmasıyla birlikte ana arterlerde sabah saatlerinde trafik yoğunluğu meydana geldi ve İBB verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 70'e ulaştı.

İstanbul'da okulların ara tatilinin sona ermesinin ardından çocuklar için ders zili çaldı. Okulların yeniden açılması sebebiyle sabah saatlerinde özellikle ana arterlerde trafik oluştu.

2025-2026 eğitim-öğretim yılı ara tatilinin sona ermesinin ardından yaklaşık 20 milyon öğrenci için bugün ilk derz zili çaldı. Okulların açıldığı ilk gün İstanbul'da özellikle ana arterlerde sabah saatlerinden itibaren trafik yoğunluğu yaşanmaya başladı. Mecidiyeköy'de Ankara istikametinde araç trafiğinin yoğun olduğu görüldü. İBB verilerine göre İstanbul'da trafik yoğunluğu saat 08.00 itibariyle yüzde 70 olarak ölçüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
