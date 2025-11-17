İstanbul'da Okulların Açılmasıyla Trafik Yoğunluğu Artıyor
2025-2026 eğitim-öğretim yılı ara tatilinin sona ermesinin ardından yaklaşık 20 milyon öğrenci için bugün ilk derz zili çaldı. Okulların açıldığı ilk gün İstanbul'da özellikle ana arterlerde sabah saatlerinden itibaren trafik yoğunluğu yaşanmaya başladı. Mecidiyeköy'de Ankara istikametinde araç trafiğinin yoğun olduğu görüldü. İBB verilerine göre İstanbul'da trafik yoğunluğu saat 08.00 itibariyle yüzde 70 olarak ölçüldü. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel