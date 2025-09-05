Haberler

İstanbul'da Okullar 8 Eylül'de 10.00-15.00 Saatleri Arasında Açılacak

İstanbul Valiliği, 8 Eylül Pazartesi günü eğitim öğretimin 10.00 ile 15.00 saatleri arasında gerçekleştirileceğini açıkladı. Karar, olası trafik aksaklıklarını önlemek amacıyla alındı.

İstanbul Valiliği, okulların açılacağı 8 Eylül Pazartesi günü eğitim öğretimin 10.00 ile 15.00 saatleri arasında yapılacağını açıkladı. Yapılan açıklamada, "Bilindiği üzere 2025-2026 Eğitim Öğretim yılı 8 Eylül Pazartesi günü başlayacaktır. İlimizde 3 milyon öğrenci ve 171 bin öğretmen ders başı yapacak olup, ilk gün itibariyle 17 bin servis aracının ve çocuklarını ilk gün kendi araçlarıyla okullarına götürmek isteyen binlerce velinin trafiğe çıkacağı değerlendirilmektedir. Eğitim öğretimin ilk gününde servis ve okul güzergahlarının tespiti nedeniyle trafikte yaşanması muhtemel aksaklıkların önüne geçilebilmesi için 8 Eylül Pazartesi günü ilimizde bulunan resmi - özel ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim öğretimin 10.00 - 15.00 saatleri arasında yapılmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

