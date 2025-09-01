İstanbul'da Okul Uyum Haftası Trafik Yoğunluğu Getirdi

2025-2026 eğitim öğretim yılında okul öncesi ve ilkokul 1. sınıfların uyum haftasının başlaması nedeniyle İstanbul'da sabah saatlerinde bazı bölgelerde trafik yoğunluğu yaşandı.

İstanbul'da yaz tatilinin sona ermesiyle okul öncesi ve ilkokul 1. sınıfın uyum haftası bu sabah başladı. Haftanın ilk iş günü olmasının da etkisiyle özellikle ana arterlerde trafik yoğunluğu yaşandı. E-5 Karayolu Yenibosna mevkii Ankara istikametinde yoğun araç trafiği yaşandığı görüldü. İBB verilerine göre İstanbul'da trafik yoğunluğu yaklaşık yüzde 60 olarak ölçüldü. - İSTANBUL