İstanbul'da Okul Uyum Haftası Trafik Yoğunluğu Getirdi

İstanbul'da Okul Uyum Haftası Trafik Yoğunluğu Getirdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2025-2026 eğitim öğretim yılında okul öncesi ve ilkokul 1. sınıfların uyum haftası nedeniyle İstanbul'da sabah saatlerinde bazı bölgelerde trafik yoğunluğu yaşandı. E-5 Karayolu'nda yoğun araç trafiği gözlemlendi.

2025-2026 eğitim öğretim yılında okul öncesi ve ilkokul 1. sınıfların uyum haftasının başlaması nedeniyle İstanbul'da sabah saatlerinde bazı bölgelerde trafik yoğunluğu yaşandı.

İstanbul'da yaz tatilinin sona ermesiyle okul öncesi ve ilkokul 1. sınıfın uyum haftası bu sabah başladı. Haftanın ilk iş günü olmasının da etkisiyle özellikle ana arterlerde trafik yoğunluğu yaşandı. E-5 Karayolu Yenibosna mevkii Ankara istikametinde yoğun araç trafiği yaşandığı görüldü. İBB verilerine göre İstanbul'da trafik yoğunluğu yaklaşık yüzde 60 olarak ölçüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i tam gaz devam

Arda Turan'ın Shakhtar'ı durdurulamıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elon Musk'tan aşırı sağcı AfD'ye destek: Ya Almanya AfD'yi seçer ya da sonu gelir

Seçimlere Elon Musk da dahil oldu! Seçtiği taraf çok su kaldırır
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.